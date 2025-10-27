Fishwheel（FSHWHL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.0031303 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -17.77% 漲跌幅（7D） -51.94%

Fishwheel（FSHWHL）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，FSHWHL 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。FSHWHL 的歷史最高價為 $ 0.0031303，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FSHWHL 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -17.77%，過去 7 天內累計變動為 -51.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Fishwheel（FSHWHL）市場資訊

市值 $ 72.34K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 72.34K 流通量 962.53M 總供應量 962,525,314.925227

Fishwheel 的目前市值為 $ 72.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FSHWHL 的流通量為 962.53M，總供應量是 962525314.925227，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 72.34K。