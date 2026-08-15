Fishkoin 今日價格

Fishkoin (KOIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 KOIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KOIN。

Fishkoin 目前市值在 $ 101,339 排名第 #-，流通供應量為 16.65T KOIN。過去 24 小時內，KOIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KOIN 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 +2.67%。過去一天，總交易量達到 --。

Fishkoin（KOIN）市場資訊

市值 $ 101.34K$ 101.34K $ 101.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 101.34K$ 101.34K $ 101.34K 流通量 16.65T 16.65T 16.65T 總供應量 16,650,420,540,624.465 16,650,420,540,624.465 16,650,420,540,624.465

Fishkoin 的目前市值為 $ 101.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KOIN 的流通量為 16.65T，總供應量是 16650420540624.465，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 101.34K。