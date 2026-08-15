Fishing Frenzy 今日價格

Fishing Frenzy (FISH) 今日實時價格為 $ 0.00123127，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FISH 兌 USD 的匯率為 $ 0.00123127 每 FISH。

Fishing Frenzy 目前市值在 $ 337,966 排名第 #-，流通供應量為 275.01M FISH。過去 24 小時內，FISH 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00483823，而歷史最低價為 $ 0.0011024。

短期表現方面，FISH 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 45.75。

Fishing Frenzy（FISH）市場資訊

市值 $ 337.97K$ 337.97K $ 337.97K 成交量（24H） $ 45.75$ 45.75 $ 45.75 完全稀釋市值 $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M 流通量 275.01M 275.01M 275.01M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fishing Frenzy 的目前市值為 $ 337.97K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 45.75。FISH 的流通量為 275.01M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.23M。