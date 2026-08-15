Fish Horse 今日價格

Fish Horse (FISHHORSE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.55%。目前 FISHHORSE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FISHHORSE。

Fish Horse 目前市值在 $ 9,977.67 排名第 #-，流通供應量為 964.38M FISHHORSE。過去 24 小時內，FISHHORSE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FISHHORSE 在過去一小時內波動了 -1.92%，過去7 天內波動了 -91.44%。過去一天，總交易量達到 --。

Fish Horse（FISHHORSE）市場資訊

市值 $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K 流通量 964.38M 964.38M 964.38M 總供應量 964,379,539.545246 964,379,539.545246 964,379,539.545246

Fish Horse 的目前市值為 $ 9.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FISHHORSE 的流通量為 964.38M，總供應量是 964379539.545246，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.98K。