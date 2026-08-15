First Convicted Raccoon 今日價格

First Convicted Raccoon (FRED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 FRED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FRED。

First Convicted Raccoon 目前市值在 $ 11,210.38 排名第 #-，流通供應量為 696.20M FRED。過去 24 小時內，FRED 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00327984，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FRED 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.31%。過去一天，總交易量達到 --。

First Convicted Raccoon（FRED）市場資訊

市值 $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K 流通量 696.20M 696.20M 696.20M 總供應量 696,198,655.817253 696,198,655.817253 696,198,655.817253

First Convicted Raccoon 的目前市值為 $ 11.21K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FRED 的流通量為 696.20M，總供應量是 696198655.817253，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.21K。