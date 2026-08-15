First Convicted RACCON 今日價格

First Convicted RACCON (FRED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.75%。目前 FRED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FRED。

First Convicted RACCON 目前市值在 $ 283,613 排名第 #-，流通供應量為 999.84M FRED。過去 24 小時內，FRED 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.303243，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FRED 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +11.94%。過去一天，總交易量達到 $ 30.74K。

First Convicted RACCON（FRED）市場資訊

市值 $ 283.61K$ 283.61K $ 283.61K 成交量（24H） $ 30.74K$ 30.74K $ 30.74K 完全稀釋市值 $ 283.61K$ 283.61K $ 283.61K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 總供應量 999,843,302.96 999,843,302.96 999,843,302.96

First Convicted RACCON 的目前市值為 $ 283.61K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 30.74K。FRED 的流通量為 999.84M，總供應量是 999843302.96，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 283.61K。