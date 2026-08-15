Firelight Staked XRP 今日價格

Firelight Staked XRP (STXRP) 今日實時價格為 $ 1.002，過去 24 小時內變化了 0.93%。目前 STXRP 兌 USD 的匯率為 $ 1.002 每 STXRP。

Firelight Staked XRP 目前市值在 $ 56,970,618 排名第 #-，流通供應量為 56.86M STXRP。過去 24 小時內，STXRP 的交易價格在 $ 0.991471（低點）和 $ 1.012（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.4，而歷史最低價為 $ 0.961388。

短期表現方面，STXRP 在過去一小時內波動了 +0.41%，過去7 天內波動了 -1.99%。過去一天，總交易量達到 $ 8.06K。

Firelight Staked XRP（STXRP）市場資訊

市值 $ 56.97M$ 56.97M $ 56.97M 成交量（24H） $ 8.06K$ 8.06K $ 8.06K 完全稀釋市值 $ 56.97M$ 56.97M $ 56.97M 流通量 56.86M 56.86M 56.86M 總供應量 56,857,816.313279 56,857,816.313279 56,857,816.313279

Firelight Staked XRP 的目前市值為 $ 56.97M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.06K。STXRP 的流通量為 56.86M，總供應量是 56857816.313279，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.97M。