FireChicken（FCKN）價格資訊 (USD)

FireChicken（FCKN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，FCKN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。FCKN 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FCKN 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.48%，過去 24 小時內變動為 +0.97%，過去 7 天內累計變動為 +2.60%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FireChicken（FCKN）市場資訊

FireChicken 的目前市值為 $ 198.68K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FCKN 的流通量為 985.60M，總供應量是 985595425.464798，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 198.68K。