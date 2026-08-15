FinnDuck 今日價格

FinnDuck (FDUCK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 FDUCK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FDUCK。

FinnDuck 目前市值在 $ 14,160.15 排名第 #-，流通供應量為 867.67M FDUCK。過去 24 小時內，FDUCK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FDUCK 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -1.94%。過去一天，總交易量達到 --。

FinnDuck（FDUCK）市場資訊

市值 $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K 流通量 867.67M 867.67M 867.67M 總供應量 867,669,923.7360489 867,669,923.7360489 867,669,923.7360489

FinnDuck 的目前市值為 $ 14.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FDUCK 的流通量為 867.67M，總供應量是 867669923.7360489，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.16K。