Finger Monkey（FM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00004271 24H最高價 $ 0.00005176 歷史最高 $ 0.00010498 最低價 $ 0.00003449 漲跌幅（1H） -1.22% 漲跌幅（1D） +5.60% 漲跌幅（7D） -2.02%

Finger Monkey（FM）目前實時價格為 $0.00004556。過去 24 小時內，FM 的交易價格在 $ 0.00004271 至 $ 0.00005176 之間波動，市場活躍度顯著。FM 的歷史最高價為 $ 0.00010498，歷史最低價為 $ 0.00003449。

從短期表現來看，FM 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.22%，過去 24 小時內變動為 +5.60%，過去 7 天內累計變動為 -2.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Finger Monkey（FM）市場資訊

市值 $ 43.74K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 44.92K 流通量 960.00M 總供應量 986,016,448.0

Finger Monkey 的目前市值為 $ 43.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FM 的流通量為 960.00M，總供應量是 986016448.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 44.92K。