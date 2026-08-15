Finceptor 今日價格

Finceptor (FINC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 FINC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FINC。

Finceptor 目前市值在 $ 44,150 排名第 #-，流通供應量為 57.69M FINC。過去 24 小時內，FINC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.371466，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FINC 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -0.15%。過去一天，總交易量達到 $ 215.57。

Finceptor（FINC）市場資訊

市值 $ 44.15K$ 44.15K $ 44.15K 成交量（24H） $ 215.57$ 215.57 $ 215.57 完全稀釋市值 $ 76.08K$ 76.08K $ 76.08K 流通量 57.69M 57.69M 57.69M 總供應量 99,404,133.56357753 99,404,133.56357753 99,404,133.56357753

Finceptor 的目前市值為 $ 44.15K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 215.57。FINC 的流通量為 57.69M，總供應量是 99404133.56357753，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 76.08K。