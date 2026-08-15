Financie Token 今日價格

Financie Token (FNCT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.10%。目前 FNCT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FNCT。

Financie Token 目前市值在 $ 619,300 排名第 #-，流通供應量為 4.16B FNCT。過去 24 小時內，FNCT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00647955，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FNCT 在過去一小時內波動了 -0.56%，過去7 天內波動了 -13.04%。過去一天，總交易量達到 $ 124.54。

Financie Token（FNCT）市場資訊

市值 $ 619.30K$ 619.30K $ 619.30K 成交量（24H） $ 124.54$ 124.54 $ 124.54 完全稀釋市值 $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M 流通量 4.16B 4.16B 4.16B 總供應量 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Financie Token 的目前市值為 $ 619.30K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 124.54。FNCT 的流通量為 4.16B，總供應量是 20000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.98M。