FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 圖標

FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 價格 (FTS)

USD

FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 實時價格圖表

$0.01383369
$0.01383369$0.01383369
-37.00%(1D)

今天 FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 的價格

今天 FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 的實時價格爲 0.01383873 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FTS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.47 USD
- FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 當天價格變化爲 -37.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 價格表現 USD

今天內，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00813457523780337
在過去30天內，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0058488589
在過去60天內，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0091878663
在過去90天內，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.11644907400188378

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00813457523780337-37.02%
30天$ -0.0058488589-42.26%
60天$ -0.0091878663-66.39%
90天$ -0.11644907400188378-89.37%

FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 價格分析

FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00141221
$ 0.00141221$ 0.00141221

$ 0.02197331
$ 0.02197331$ 0.02197331

$ 10.88
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-0.00%

-37.02%

-44.18%

FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 22.47
$ 22.47$ 22.47

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什麼是FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS)

Financial Transactions System is a proof of stake Block Chain Platform. It Combines Leading-Edge Technologies to Provide Unparalleled Security and Stability to Decentralized Applications, Systems and Societies.

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FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 的其他問題

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FTS 兌換爲當地貨幣

1 FTS 兌換 AUD
A$0.022141968
1 FTS 兌換 GBP
0.0112093713
1 FTS 兌換 EUR
0.0132851808
1 FTS 兌換 USD
$0.01383873
1 FTS 兌換 MYR
RM0.0618591231
1 FTS 兌換 TRY
0.4929355626
1 FTS 兌換 JPY
¥2.1569044578
1 FTS 兌換 RUB
1.383873
1 FTS 兌換 INR
1.1976036942
1 FTS 兌換 IDR
Rp226.8643899312
1 FTS 兌換 PHP
0.8087353812
1 FTS 兌換 EGP
￡E.0.6955345698
1 FTS 兌換 BRL
R$0.0834475419
1 FTS 兌換 CAD
C$0.0199277712
1 FTS 兌換 BDT
1.6873563489
1 FTS 兌換 NGN
21.4886415567
1 FTS 兌換 UAH
0.5844095679
1 FTS 兌換 VES
Bs0.74729142
1 FTS 兌換 PKR
Rs3.8590682478
1 FTS 兌換 KZT
7.341446265
1 FTS 兌換 THB
฿0.4716239184
1 FTS 兌換 TWD
NT$0.4530800202
1 FTS 兌換 CHF
Fr0.012454857
1 FTS 兌換 HKD
HK$0.1076653194
1 FTS 兌換 MAD
.د.م0.1386640746