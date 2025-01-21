FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 價格 (FTS)
今天 FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) 的實時價格爲 0.01383873 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FTS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.47 USD
- FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 當天價格變化爲 -37.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00813457523780337。
在過去30天內，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0058488589。
在過去60天內，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0091878663。
在過去90天內，FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.11644907400188378。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00813457523780337
|-37.02%
|30天
|$ -0.0058488589
|-42.26%
|60天
|$ -0.0091878663
|-66.39%
|90天
|$ -0.11644907400188378
|-89.37%
FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.00%
-37.02%
-44.18%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Financial Transactions System is a proof of stake Block Chain Platform. It Combines Leading-Edge Technologies to Provide Unparalleled Security and Stability to Decentralized Applications, Systems and Societies.
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|1 FTS 兌換 AUD
A$0.022141968
|1 FTS 兌換 GBP
￡0.0112093713
|1 FTS 兌換 EUR
€0.0132851808
|1 FTS 兌換 USD
$0.01383873
|1 FTS 兌換 MYR
RM0.0618591231
|1 FTS 兌換 TRY
₺0.4929355626
|1 FTS 兌換 JPY
¥2.1569044578
|1 FTS 兌換 RUB
₽1.383873
|1 FTS 兌換 INR
₹1.1976036942
|1 FTS 兌換 IDR
Rp226.8643899312
|1 FTS 兌換 PHP
₱0.8087353812
|1 FTS 兌換 EGP
￡E.0.6955345698
|1 FTS 兌換 BRL
R$0.0834475419
|1 FTS 兌換 CAD
C$0.0199277712
|1 FTS 兌換 BDT
৳1.6873563489
|1 FTS 兌換 NGN
₦21.4886415567
|1 FTS 兌換 UAH
₴0.5844095679
|1 FTS 兌換 VES
Bs0.74729142
|1 FTS 兌換 PKR
Rs3.8590682478
|1 FTS 兌換 KZT
₸7.341446265
|1 FTS 兌換 THB
฿0.4716239184
|1 FTS 兌換 TWD
NT$0.4530800202
|1 FTS 兌換 CHF
Fr0.012454857
|1 FTS 兌換 HKD
HK$0.1076653194
|1 FTS 兌換 MAD
.د.م0.1386640746