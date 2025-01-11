Filecoin Standard Full Hashrate 圖標

Filecoin Standard Full Hashrate 價格 (SFIL)

USD

Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 實時價格圖表

$0.04211216
$0.04211216$0.04211216
-2.70%(1D)

今天 Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 的價格

今天 Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 的實時價格爲 0.04211216 USD。目前其市值爲 $ 84.23K USD。SFIL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Filecoin Standard Full Hashrate 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 214.25 USD
- Filecoin Standard Full Hashrate 當天價格變化爲 -2.76%
- 其循環供應量爲 2.00M USD

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Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 價格表現 USD

今天內，Filecoin Standard Full Hashrate 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00119904891356209
在過去30天內，Filecoin Standard Full Hashrate 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0110047707
在過去60天內，Filecoin Standard Full Hashrate 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017679695
在過去90天內，Filecoin Standard Full Hashrate 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02367186085569876

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00119904891356209-2.76%
30天$ -0.0110047707-26.13%
60天$ -0.0017679695-4.19%
90天$ -0.02367186085569876-35.98%

Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 價格分析

Filecoin Standard Full Hashrate 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04122234
$ 0.04122234$ 0.04122234

$ 0.04365705
$ 0.04365705$ 0.04365705

$ 7.28
$ 7.28$ 7.28

-0.03%

-2.76%

-11.25%

Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 84.23K
$ 84.23K$ 84.23K

$ 214.25
$ 214.25$ 214.25

2.00M
2.00M 2.00M

什麼是Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL)

SFIL Aims to Build a More Transparent, Efficient and Free Filecoin Mining Ecosystem.

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Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 資源

官網

大家還在問：關於 Filecoin Standard Full Hashrate (SFIL) 的其他問題

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SFIL 兌換爲當地貨幣

1 SFIL 兌換 AUD
A$0.0682216992
1 SFIL 兌換 GBP
0.0341108496
1 SFIL 兌換 EUR
0.0408487952
1 SFIL 兌換 USD
$0.04211216
1 SFIL 兌換 MYR
RM0.1890835984
1 SFIL 兌換 TRY
1.4916127072
1 SFIL 兌換 JPY
¥6.6398242672
1 SFIL 兌換 RUB
4.2798588208
1 SFIL 兌換 INR
3.6296470704
1 SFIL 兌換 IDR
Rp690.3631682304
1 SFIL 兌換 PHP
2.48461744
1 SFIL 兌換 EGP
￡E.2.1279274448
1 SFIL 兌換 BRL
R$0.2577264192
1 SFIL 兌換 CAD
C$0.0606415104
1 SFIL 兌換 BDT
5.1368412768
1 SFIL 兌換 NGN
65.2898506208
1 SFIL 兌換 UAH
1.7805021248
1 SFIL 兌換 VES
Bs2.23194448
1 SFIL 兌換 PKR
Rs11.7269731952
1 SFIL 兌換 KZT
22.222586832
1 SFIL 兌換 THB
฿1.4604497088
1 SFIL 兌換 TWD
NT$1.3943336176
1 SFIL 兌換 CHF
Fr0.0383220656
1 SFIL 兌換 HKD
HK$0.3276326048
1 SFIL 兌換 MAD
.د.م0.4228060864