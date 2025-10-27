Figure Heloc（FIGR_HELOC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.980864 $ 0.980864 $ 0.980864 24H最低價 $ 0.980864 $ 0.980864 $ 0.980864 24H最高價 24H最低價 $ 0.980864$ 0.980864 $ 0.980864 24H最高價 $ 0.980864$ 0.980864 $ 0.980864 歷史最高 $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 最低價 $ 0.190997$ 0.190997 $ 0.190997 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -1.91% 漲跌幅（7D） -1.91%

Figure Heloc（FIGR_HELOC）目前實時價格為 $0.980864。過去 24 小時內，FIGR_HELOC 的交易價格在 $ 0.980864 至 $ 0.980864 之間波動，市場活躍度顯著。FIGR_HELOC 的歷史最高價為 $ 1.062，歷史最低價為 $ 0.190997。

從短期表現來看，FIGR_HELOC 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 -1.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Figure Heloc（FIGR_HELOC）市場資訊

市值 $ 13.00B$ 13.00B $ 13.00B 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.00B$ 13.00B $ 13.00B 流通量 13.25B 13.25B 13.25B 總供應量 13,254,517,547.428 13,254,517,547.428 13,254,517,547.428

Figure Heloc 的目前市值為 $ 13.00B, 它過去 24 小時的交易量為 --。FIGR_HELOC 的流通量為 13.25B，總供應量是 13254517547.428，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.00B。