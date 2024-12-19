Fideum 圖標

Fideum 價格 (FI)

USD

Fideum (FI) 實時價格圖表

$0.00385021
$0.00385021$0.00385021
-6.70%(1D)

今天 Fideum (FI) 的價格

今天 Fideum (FI) 的實時價格爲 0.00385021 USD。目前其市值爲 $ 15.42M USD。FI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fideum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 403.20K USD
- Fideum 當天價格變化爲 -6.71%
- 其循環供應量爲 4.00B USD

在獲取 MEXC 上從 FI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 FI 價格信息的首選平臺。

Fideum (FI) 價格表現 USD

今天內，Fideum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00027707972058238
在過去30天內，Fideum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007134677
在過去60天內，Fideum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013671102
在過去90天內，Fideum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004869641296723285

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00027707972058238-6.71%
30天$ -0.0007134677-18.53%
60天$ -0.0013671102-35.50%
90天$ -0.0004869641296723285-11.22%

Fideum (FI) 價格分析

Fideum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00382558
$ 0.00382558$ 0.00382558

$ 0.00490605
$ 0.00490605$ 0.00490605

$ 0.02279134
$ 0.02279134$ 0.02279134

-5.41%

-6.71%

-14.02%

Fideum (FI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 15.42M
$ 15.42M$ 15.42M

$ 403.20K
$ 403.20K$ 403.20K

4.00B
4.00B 4.00B

什麼是Fideum (FI)

Experience simplicity and convenience with our all-in-one crypto neo banking app. Take control of your assets, trade, and spend funds globally in seconds.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Fideum (FI) 資源

官網

大家還在問：關於 Fideum (FI) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FI 兌換爲當地貨幣

1 FI 兌換 AUD
A$0.006160336
1 FI 兌換 GBP
0.0030416659
1 FI 兌換 EUR
0.0036962016
1 FI 兌換 USD
$0.00385021
1 FI 兌換 MYR
RM0.017325945
1 FI 兌換 TRY
0.1350268647
1 FI 兌換 JPY
¥0.6036359238
1 FI 兌換 RUB
0.3978807014
1 FI 兌換 INR
0.3277298752
1 FI 兌換 IDR
Rp63.1181866224
1 FI 兌換 PHP
0.2277784236
1 FI 兌換 EGP
￡E.0.1960526932
1 FI 兌換 BRL
R$0.024256323
1 FI 兌換 CAD
C$0.0055058003
1 FI 兌換 BDT
0.460100095
1 FI 兌換 NGN
5.987846592
1 FI 兌換 UAH
0.1615933137
1 FI 兌換 VES
Bs0.1925105
1 FI 兌換 PKR
Rs1.0712824304
1 FI 兌換 KZT
2.0126202733
1 FI 兌換 THB
฿0.132832245
1 FI 兌換 TWD
NT$0.1256323523
1 FI 兌換 CHF
Fr0.0034266869
1 FI 兌換 HKD
HK$0.0299161317
1 FI 兌換 MAD
.د.م0.0384250958