Fidelity Digital Interest Token（FDIT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最低價 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高價 24H最低價 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24H最高價 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 歷史最高 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 最低價 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Fidelity Digital Interest Token（FDIT）目前實時價格為 $1。過去 24 小時內，FDIT 的交易價格在 $ 1.0 至 $ 1.0 之間波動，市場活躍度顯著。FDIT 的歷史最高價為 $ 1.0，歷史最低價為 $ 1.0。

從短期表現來看，FDIT 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Fidelity Digital Interest Token（FDIT）市場資訊

市值 $ 230.95M$ 230.95M $ 230.95M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 230.95M$ 230.95M $ 230.95M 流通量 230.95M 230.95M 230.95M 總供應量 230,953,696.07 230,953,696.07 230,953,696.07

Fidelity Digital Interest Token 的目前市值為 $ 230.95M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FDIT 的流通量為 230.95M，總供應量是 230953696.07，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 230.95M。