Fidelity Digital Dollar 今日價格

Fidelity Digital Dollar (FIDD) 今日實時價格為 $ 0.999174，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 FIDD 兌 USD 的匯率為 $ 0.999174 每 FIDD。

Fidelity Digital Dollar 目前市值在 $ 49,049,742 排名第 #-，流通供應量為 49.09M FIDD。過去 24 小時內，FIDD 的交易價格在 $ 0.99892（低點）和 $ 1.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.011，而歷史最低價為 $ 0.994161。

短期表現方面，FIDD 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -0.06%。過去一天，總交易量達到 $ 25.62M。

Fidelity Digital Dollar（FIDD）市場資訊

市值 $ 49.05M$ 49.05M $ 49.05M 成交量（24H） $ 25.62M$ 25.62M $ 25.62M 完全稀釋市值 $ 49.05M$ 49.05M $ 49.05M 流通量 49.09M 49.09M 49.09M 總供應量 49,090,304.98 49,090,304.98 49,090,304.98

Fidelity Digital Dollar 的目前市值為 $ 49.05M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 25.62M。FIDD 的流通量為 49.09M，總供應量是 49090304.98，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.05M。