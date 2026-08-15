Fiamma BTC 今日價格

Fiamma BTC (FIABTC) 今日實時價格為 $ 61,009，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FIABTC 兌 USD 的匯率為 $ 61,009 每 FIABTC。

Fiamma BTC 目前市值在 $ 1,018,647 排名第 #-，流通供應量為 16.70 FIABTC。過去 24 小時內，FIABTC 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 132,563，而歷史最低價為 $ 58,037。

短期表現方面，FIABTC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 47.24。

Fiamma BTC（FIABTC）市場資訊

市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 成交量（24H） $ 47.24$ 47.24 $ 47.24 完全稀釋市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 流通量 16.70 16.70 16.70 總供應量 16.69676922 16.69676922 16.69676922

Fiamma BTC 的目前市值為 $ 1.02M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 47.24。FIABTC 的流通量為 16.70，總供應量是 16.69676922，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.02M。