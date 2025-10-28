FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU（RAGEGUY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.0023592$ 0.0023592 $ 0.0023592 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +2.00% 漲跌幅（1D） -21.73% 漲跌幅（7D） +3.72% 漲跌幅（7D） +3.72%

FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU（RAGEGUY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，RAGEGUY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。RAGEGUY 的歷史最高價為 $ 0.0023592，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RAGEGUY 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.00%，過去 24 小時內變動為 -21.73%，過去 7 天內累計變動為 +3.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU（RAGEGUY）市場資訊

市值 $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K 流通量 999.45M 999.45M 999.45M 總供應量 999,451,745.322126 999,451,745.322126 999,451,745.322126

FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU 的目前市值為 $ 17.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RAGEGUY 的流通量為 999.45M，總供應量是 999451745.322126，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.55K。