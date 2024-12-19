Fenix 價格 (FNX)
今天 Fenix (FNX) 的實時價格爲 0.066945 USD。目前其市值爲 $ 1.07M USD。FNX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fenix 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 59.38K USD
- Fenix 當天價格變化爲 -5.75%
- 其循環供應量爲 15.92M USD
在獲取 MEXC 上從 FNX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 FNX 價格信息的首選平臺。
今天內，Fenix 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00408770138416146。
在過去30天內，Fenix 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0031012539。
在過去60天內，Fenix 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Fenix 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00408770138416146
|-5.75%
|30天
|$ +0.0031012539
|+4.63%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Fenix 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.63%
-5.75%
-9.79%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: 1) It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. 2) Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. 3) It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. 4) Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 FNX 兌換 AUD
A$0.107112
|1 FNX 兌換 GBP
￡0.05288655
|1 FNX 兌換 EUR
€0.0642672
|1 FNX 兌換 USD
$0.066945
|1 FNX 兌換 MYR
RM0.3012525
|1 FNX 兌換 TRY
₺2.34776115
|1 FNX 兌換 JPY
¥10.4956371
|1 FNX 兌換 RUB
₽6.9180963
|1 FNX 兌換 INR
₹5.6983584
|1 FNX 兌換 IDR
Rp1,097.4588408
|1 FNX 兌換 PHP
₱3.9604662
|1 FNX 兌換 EGP
￡E.3.4088394
|1 FNX 兌換 BRL
R$0.4217535
|1 FNX 兌換 CAD
C$0.09573135
|1 FNX 兌換 BDT
৳7.9999275
|1 FNX 兌換 NGN
₦104.112864
|1 FNX 兌換 UAH
₴2.80968165
|1 FNX 兌換 VES
Bs3.34725
|1 FNX 兌換 PKR
Rs18.6267768
|1 FNX 兌換 KZT
₸34.99415985
|1 FNX 兌換 THB
฿2.3096025
|1 FNX 兌換 TWD
NT$2.18441535
|1 FNX 兌換 CHF
Fr0.05958105
|1 FNX 兌換 HKD
HK$0.52016265
|1 FNX 兌換 MAD
.د.م0.6681111