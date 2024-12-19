Fenix 圖標

Fenix 價格 (FNX)

USD

Fenix (FNX) 實時價格圖表

$0.066945
$0.066945$0.066945
-5.70%(1D)

今天 Fenix (FNX) 的價格

今天 Fenix (FNX) 的實時價格爲 0.066945 USD。目前其市值爲 $ 1.07M USD。FNX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fenix 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 59.38K USD
- Fenix 當天價格變化爲 -5.75%
- 其循環供應量爲 15.92M USD

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Fenix (FNX) 價格表現 USD

今天內，Fenix 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00408770138416146
在過去30天內，Fenix 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0031012539
在過去60天內，Fenix 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Fenix 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00408770138416146-5.75%
30天$ +0.0031012539+4.63%
60天$ 0--
90天$ 0--

Fenix (FNX) 價格分析

Fenix 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.064873
$ 0.064873$ 0.064873

$ 0.071889
$ 0.071889$ 0.071889

$ 0.078964
$ 0.078964$ 0.078964

-0.63%

-5.75%

-9.79%

Fenix (FNX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 59.38K
$ 59.38K$ 59.38K

15.92M
15.92M 15.92M

什麼是Fenix (FNX)

Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: 1) It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. 2) Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. 3) It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. 4) Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.

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Fenix (FNX) 資源

官網

大家還在問：關於 Fenix (FNX) 的其他問題

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FNX 兌換爲當地貨幣

1 FNX 兌換 AUD
A$0.107112
1 FNX 兌換 GBP
0.05288655
1 FNX 兌換 EUR
0.0642672
1 FNX 兌換 USD
$0.066945
1 FNX 兌換 MYR
RM0.3012525
1 FNX 兌換 TRY
2.34776115
1 FNX 兌換 JPY
¥10.4956371
1 FNX 兌換 RUB
6.9180963
1 FNX 兌換 INR
5.6983584
1 FNX 兌換 IDR
Rp1,097.4588408
1 FNX 兌換 PHP
3.9604662
1 FNX 兌換 EGP
￡E.3.4088394
1 FNX 兌換 BRL
R$0.4217535
1 FNX 兌換 CAD
C$0.09573135
1 FNX 兌換 BDT
7.9999275
1 FNX 兌換 NGN
104.112864
1 FNX 兌換 UAH
2.80968165
1 FNX 兌換 VES
Bs3.34725
1 FNX 兌換 PKR
Rs18.6267768
1 FNX 兌換 KZT
34.99415985
1 FNX 兌換 THB
฿2.3096025
1 FNX 兌換 TWD
NT$2.18441535
1 FNX 兌換 CHF
Fr0.05958105
1 FNX 兌換 HKD
HK$0.52016265
1 FNX 兌換 MAD
.د.م0.6681111