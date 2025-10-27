Felysyum（FELY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.344506 $ 0.344506 $ 0.344506 24H最低價 $ 0.35074 $ 0.35074 $ 0.35074 24H最高價 24H最低價 $ 0.344506$ 0.344506 $ 0.344506 24H最高價 $ 0.35074$ 0.35074 $ 0.35074 歷史最高 $ 0.356321$ 0.356321 $ 0.356321 最低價 $ 0.240519$ 0.240519 $ 0.240519 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） -1.63% 漲跌幅（7D） +0.40% 漲跌幅（7D） +0.40%

Felysyum（FELY）目前實時價格為 $0.34455。過去 24 小時內，FELY 的交易價格在 $ 0.344506 至 $ 0.35074 之間波動，市場活躍度顯著。FELY 的歷史最高價為 $ 0.356321，歷史最低價為 $ 0.240519。

從短期表現來看，FELY 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 -1.63%，過去 7 天內累計變動為 +0.40%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Felysyum（FELY）市場資訊

市值 $ 15.08M$ 15.08M $ 15.08M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 172.26M$ 172.26M $ 172.26M 流通量 43.77M 43.77M 43.77M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Felysyum 的目前市值為 $ 15.08M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FELY 的流通量為 43.77M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 172.26M。