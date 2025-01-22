Fellaz 圖標

Fellaz 價格 (FLZ)

USD

Fellaz (FLZ) 實時價格圖表

$1.98
$1.98$1.98
-0.50%(1D)

今天 Fellaz (FLZ) 的價格

今天 Fellaz (FLZ) 的實時價格爲 1.98 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FLZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fellaz 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.30M USD
- Fellaz 當天價格變化爲 -0.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Fellaz (FLZ) 價格表現 USD

今天內，Fellaz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001603596364751
在過去30天內，Fellaz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0315216000
在過去60天內，Fellaz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2119128660
在過去90天內，Fellaz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4538216980655893

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001603596364751-0.08%
30天$ -0.0315216000-1.59%
60天$ -0.2119128660-10.70%
90天$ -0.4538216980655893-18.64%

Fellaz (FLZ) 價格分析

Fellaz 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

$ 2.02
$ 2.02$ 2.02

$ 6.62
$ 6.62$ 6.62

-0.07%

-0.08%

-2.86%

Fellaz (FLZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

0.00
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什麼是Fellaz (FLZ)

Fellaz is a platform for creators and their audiences, enabling the development of diverse and unique entertainment content across various mediums such as films, music, games, sports and more.

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Fellaz (FLZ) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Fellaz (FLZ) 的其他問題

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FLZ 兌換爲當地貨幣

1 FLZ 兌換 AUD
A$3.1482
1 FLZ 兌換 GBP
1.6038
1 FLZ 兌換 EUR
1.9008
1 FLZ 兌換 USD
$1.98
1 FLZ 兌換 MYR
RM8.7912
1 FLZ 兌換 TRY
70.587
1 FLZ 兌換 JPY
¥308.88
1 FLZ 兌換 RUB
195.5052
1 FLZ 兌換 INR
171.3096
1 FLZ 兌換 IDR
Rp31,935.4794
1 FLZ 兌換 PHP
115.7706
1 FLZ 兌換 EGP
￡E.99.594
1 FLZ 兌換 BRL
R$11.9196
1 FLZ 兌換 CAD
C$2.8314
1 FLZ 兌換 BDT
239.7582
1 FLZ 兌換 NGN
3,069.7524
1 FLZ 兌換 UAH
83.4174
1 FLZ 兌換 VES
Bs108.9
1 FLZ 兌換 PKR
Rs549.0738
1 FLZ 兌換 KZT
1,031.778
1 FLZ 兌換 THB
฿66.9834
1 FLZ 兌換 TWD
NT$64.8648
1 FLZ 兌換 CHF
Fr1.782
1 FLZ 兌換 HKD
HK$15.4044
1 FLZ 兌換 MAD
.د.م19.7604