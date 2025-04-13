Felix feUSD 價格 (FEUSD)
今天 Felix feUSD (FEUSD) 的實時價格爲 0.997514 USD。目前其市值爲 $ 26.42M USD。FEUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Felix feUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Felix feUSD 當天價格變化爲 -0.20%
- 其循環供應量爲 26.49M USD
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今天內，Felix feUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020875616880787。
在過去30天內，Felix feUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Felix feUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Felix feUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0020875616880787
|-0.20%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Felix feUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.02%
-0.20%
-0.16%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 FEUSD 兌換 VND
₫25,577.256474
|1 FEUSD 兌換 AUD
A$1.58604726
|1 FEUSD 兌換 GBP
￡0.75811064
|1 FEUSD 兌換 EUR
€0.87781232
|1 FEUSD 兌換 USD
$0.997514
|1 FEUSD 兌換 MYR
RM4.40901188
|1 FEUSD 兌換 TRY
₺37.82573088
|1 FEUSD 兌換 JPY
¥143.15323414
|1 FEUSD 兌換 RUB
₽82.97321452
|1 FEUSD 兌換 INR
₹85.74630344
|1 FEUSD 兌換 IDR
Rp16,625.22668324
|1 FEUSD 兌換 KRW
₩1,416.9187613
|1 FEUSD 兌換 PHP
₱57.03785052
|1 FEUSD 兌換 EGP
￡E.51.15251792
|1 FEUSD 兌換 BRL
R$5.84543204
|1 FEUSD 兌換 CAD
C$1.37656932
|1 FEUSD 兌換 BDT
৳120.9485725
|1 FEUSD 兌換 NGN
₦1,585.86770748
|1 FEUSD 兌換 UAH
₴41.20730334
|1 FEUSD 兌換 VES
Bs70.823494
|1 FEUSD 兌換 PKR
Rs279.09444206
|1 FEUSD 兌換 KZT
₸514.43792008
|1 FEUSD 兌換 THB
฿33.38679358
|1 FEUSD 兌換 TWD
NT$32.28952818
|1 FEUSD 兌換 AED
د.إ3.66087638
|1 FEUSD 兌換 CHF
Fr0.80798634
|1 FEUSD 兌換 HKD
HK$7.7307335
|1 FEUSD 兌換 MAD
.د.م9.25692992
|1 FEUSD 兌換 MXN
$20.2495342