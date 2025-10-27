Felis（FELIS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00000328$ 0.00000328 $ 0.00000328 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -1.54% 漲跌幅（1D） +2,777.78% 漲跌幅（7D） -50.17% 漲跌幅（7D） -50.17%

Felis（FELIS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，FELIS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。FELIS 的歷史最高價為 $ 0.00000328，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FELIS 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.54%，過去 24 小時內變動為 +2,777.78%，過去 7 天內累計變動為 -50.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Felis（FELIS）市場資訊

市值 $ 130.50K$ 130.50K $ 130.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 336.12K$ 336.12K $ 336.12K 流通量 311.12B 311.12B 311.12B 總供應量 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377

Felis 的目前市值為 $ 130.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FELIS 的流通量為 311.12B，總供應量是 801328527551.2377，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 336.12K。