Feels Good（GOOD）價格資訊 (USD)

Feels Good（GOOD）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GOOD 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GOOD 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GOOD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.44%，過去 24 小時內變動為 -22.01%，過去 7 天內累計變動為 -42.32%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Feels Good（GOOD）市場資訊

Feels Good 的目前市值為 $ 163.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GOOD 的流通量為 999.97M，總供應量是 999970362.044879，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 163.46K。