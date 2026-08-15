Feed The People 今日價格

Feed The People (FTP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.54%。目前 FTP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FTP。

Feed The People 目前市值在 $ 65,795 排名第 #-，流通供應量為 999.78M FTP。過去 24 小時內，FTP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01172217，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FTP 在過去一小時內波動了 +0.32%，過去7 天內波動了 -10.89%。過去一天，總交易量達到 --。

Feed The People（FTP）市場資訊

市值 $ 65.80K$ 65.80K $ 65.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 65.80K$ 65.80K $ 65.80K 流通量 999.78M 999.78M 999.78M 總供應量 999,780,974.603847 999,780,974.603847 999,780,974.603847

Feed The People 的目前市值為 $ 65.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FTP 的流通量為 999.78M，總供應量是 999780974.603847，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 65.80K。