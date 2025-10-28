FEED GAZA（GAZA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001493 $ 0.00001493 $ 0.00001493 24H最低價 $ 0.00001555 $ 0.00001555 $ 0.00001555 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001493$ 0.00001493 $ 0.00001493 24H最高價 $ 0.00001555$ 0.00001555 $ 0.00001555 歷史最高 $ 0.00292393$ 0.00292393 $ 0.00292393 最低價 $ 0.00001408$ 0.00001408 $ 0.00001408 漲跌幅（1H） +0.75% 漲跌幅（1D） +2.25% 漲跌幅（7D） -7.41% 漲跌幅（7D） -7.41%

FEED GAZA（GAZA）目前實時價格為 $0.00001535。過去 24 小時內，GAZA 的交易價格在 $ 0.00001493 至 $ 0.00001555 之間波動，市場活躍度顯著。GAZA 的歷史最高價為 $ 0.00292393，歷史最低價為 $ 0.00001408。

從短期表現來看，GAZA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.75%，過去 24 小時內變動為 +2.25%，過去 7 天內累計變動為 -7.41%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FEED GAZA（GAZA）市場資訊

市值 $ 15.34K$ 15.34K $ 15.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.34K$ 15.34K $ 15.34K 流通量 999.46M 999.46M 999.46M 總供應量 999,455,922.4356103 999,455,922.4356103 999,455,922.4356103

FEED GAZA 的目前市值為 $ 15.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GAZA 的流通量為 999.46M，總供應量是 999455922.4356103，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.34K。