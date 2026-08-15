Federated States of Gapla 今日價格

Federated States of Gapla (GAPLA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.41%。目前 GAPLA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GAPLA。

Federated States of Gapla 目前市值在 $ 12,259.82 排名第 #-，流通供應量為 998.78M GAPLA。過去 24 小時內，GAPLA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00115452，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GAPLA 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 -34.71%。過去一天，總交易量達到 --。

Federated States of Gapla（GAPLA）市場資訊

市值 $ 12.26K$ 12.26K $ 12.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.26K$ 12.26K $ 12.26K 流通量 998.78M 998.78M 998.78M 總供應量 998,781,065.0 998,781,065.0 998,781,065.0

Federated States of Gapla 的目前市值為 $ 12.26K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GAPLA 的流通量為 998.78M，總供應量是 998781065.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.26K。