Feathers（$FEATHERS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +7.14% 漲跌幅（7D） +3.56% 漲跌幅（7D） +3.56%

Feathers（$FEATHERS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，$FEATHERS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。$FEATHERS 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，$FEATHERS 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +7.14%，過去 7 天內累計變動為 +3.56%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Feathers（$FEATHERS）市場資訊

市值 $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K 流通量 990.09M 990.09M 990.09M 總供應量 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423

Feathers 的目前市值為 $ 10.60K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$FEATHERS 的流通量為 990.09M，總供應量是 990094698.5696423，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.60K。