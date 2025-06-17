FATE on SUI 圖標

FATE on SUI 價格 (FATE)

USD

FATE on SUI (FATE) 實時價格圖表

$0.000298
$0.000298$0.000298
-29.70%(1D)

今天 FATE on SUI (FATE) 的價格

今天 FATE on SUI (FATE) 的實時價格爲 0.000298 USD。目前其市值爲 $ 299.97K USD。FATE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FATE on SUI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- FATE on SUI 當天價格變化爲 -29.78%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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FATE on SUI (FATE) 價格表現 USD

今天內，FATE on SUI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000126387920567784
在過去30天內，FATE on SUI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，FATE on SUI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，FATE on SUI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000126387920567784-29.78%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

FATE on SUI (FATE) 價格分析

FATE on SUI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00029586
$ 0.00029586$ 0.00029586

$ 0.00042859
$ 0.00042859$ 0.00042859

$ 0.00195217
$ 0.00195217$ 0.00195217

-1.07%

-29.78%

-56.42%

FATE on SUI (FATE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 299.97K
$ 299.97K$ 299.97K

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1.00B
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什麼是FATE on SUI (FATE)

$FATE is a meme coin built on the Sui blockchain that merges AI, fortune-telling, and Web3 culture for all the Degens out there. Users interact with the FATE Bot to ask questions—about life, trading, or memes—and receive mystic or absurd answers powered by real-time data. The project offers viral engagement, gamified predictions, and integrates physical and digital experiences for deeper community connection.

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FATE on SUI (FATE) 資源

官網

FATE on SUI（FATE）代幣經濟

了解 FATE on SUI（FATE）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FATE 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 FATE on SUI (FATE) 的其他問題

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FATE 兌換爲當地貨幣

1 FATE 兌換 VND
7.84187
1 FATE 兌換 AUD
A$0.00045594
1 FATE 兌換 GBP
0.00021754
1 FATE 兌換 EUR
0.00025628
1 FATE 兌換 USD
$0.000298
1 FATE 兌換 MYR
RM0.00126352
1 FATE 兌換 TRY
0.01173524
1 FATE 兌換 JPY
¥0.04319808
1 FATE 兌換 RUB
0.0234526
1 FATE 兌換 INR
0.02572634
1 FATE 兌換 IDR
Rp4.88524512
1 FATE 兌換 KRW
0.40821828
1 FATE 兌換 PHP
0.0169413
1 FATE 兌換 EGP
￡E.0.01493278
1 FATE 兌換 BRL
R$0.00163006
1 FATE 兌換 CAD
C$0.0004023
1 FATE 兌換 BDT
0.03642752
1 FATE 兌換 NGN
0.46058582
1 FATE 兌換 UAH
0.01237594
1 FATE 兌換 VES
Bs0.030396
1 FATE 兌換 PKR
Rs0.0843936
1 FATE 兌換 KZT
0.1527399
1 FATE 兌換 THB
฿0.00969692
1 FATE 兌換 TWD
NT$0.00880888
1 FATE 兌換 AED
د.إ0.00109366
1 FATE 兌換 CHF
Fr0.00024138
1 FATE 兌換 HKD
HK$0.00233632
1 FATE 兌換 MAD
.د.م0.0027118
1 FATE 兌換 MXN
$0.00564114