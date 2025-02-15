Fate Adventure 價格 (FA)
今天 Fate Adventure (FA) 的實時價格爲 0.551553 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fate Adventure 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 75.22K USD
- Fate Adventure 當天價格變化爲 +4.43%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 FA兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 FA 價格信息的首選平臺。
今天內，Fate Adventure 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02339667。
在過去30天內，Fate Adventure 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Fate Adventure 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Fate Adventure 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02339667
|+4.43%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Fate Adventure 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.01%
+4.43%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 FA 兌換 AUD
A$0.86593821
|1 FA 兌換 GBP
￡0.43572687
|1 FA 兌換 EUR
€0.52397535
|1 FA 兌換 USD
$0.551553
|1 FA 兌換 MYR
RM2.44337979
|1 FA 兌換 TRY
₺19.97724966
|1 FA 兌換 JPY
¥84.01255296
|1 FA 兌換 RUB
₽50.22441618
|1 FA 兌換 INR
₹47.80309851
|1 FA 兌換 IDR
Rp8,896.01488359
|1 FA 兌換 PHP
₱31.85218575
|1 FA 兌換 EGP
￡E.27.90306627
|1 FA 兌換 BRL
R$3.1438521
|1 FA 兌換 CAD
C$0.77768973
|1 FA 兌換 BDT
৳66.83719254
|1 FA 兌換 NGN
₦834.41695605
|1 FA 兌換 UAH
₴22.8894495
|1 FA 兌換 VES
Bs33.644733
|1 FA 兌換 PKR
Rs154.02117525
|1 FA 兌換 KZT
₸273.44894634
|1 FA 兌換 THB
฿18.59836716
|1 FA 兌換 TWD
NT$18.02475204
|1 FA 兌換 CHF
Fr0.49088217
|1 FA 兌換 HKD
HK$4.29108234
|1 FA 兌換 MAD
.د.م5.48795235