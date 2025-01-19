Fastlane 圖標

Fastlane 價格 (LANE)

USD

Fastlane (LANE) 實時價格圖表

$0.03857805
$0.03857805$0.03857805
+4.40%(1D)

今天 Fastlane (LANE) 的價格

今天 Fastlane (LANE) 的實時價格爲 0.03857805 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LANE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fastlane 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.61K USD
- Fastlane 當天價格變化爲 +4.48%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Fastlane (LANE) 價格表現 USD

今天內，Fastlane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016537
在過去30天內，Fastlane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0824988898
在過去60天內，Fastlane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0498530020
在過去90天內，Fastlane 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0016537+4.48%
30天$ +0.0824988898+213.85%
60天$ +0.0498530020+129.23%
90天$ 0--

Fastlane (LANE) 價格分析

Fastlane 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03170151
$ 0.03170151$ 0.03170151

$ 0.0395729
$ 0.0395729$ 0.0395729

$ 0.179991
$ 0.179991$ 0.179991

+0.76%

+4.48%

+29.87%

Fastlane (LANE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 18.61K
$ 18.61K$ 18.61K

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什麼是Fastlane (LANE)

Utility as hub for decentralized AI agents

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Fastlane (LANE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Fastlane (LANE) 的其他問題

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LANE 兌換爲當地貨幣

1 LANE 兌換 AUD
A$0.0621106605
1 LANE 兌換 GBP
0.031634001
1 LANE 兌換 EUR
0.0374207085
1 LANE 兌換 USD
$0.03857805
1 LANE 兌換 MYR
RM0.173601225
1 LANE 兌換 TRY
1.3668203115
1 LANE 兌換 JPY
¥6.0285918735
1 LANE 兌換 RUB
3.9538643445
1 LANE 兌換 INR
3.340087569
1 LANE 兌換 IDR
Rp632.426947992
1 LANE 兌換 PHP
2.2587448275
1 LANE 兌換 EGP
￡E.1.94433372
1 LANE 兌換 BRL
R$0.235326105
1 LANE 兌換 CAD
C$0.055552392
1 LANE 兌換 BDT
4.687233075
1 LANE 兌換 NGN
60.0903280215
1 LANE 兌換 UAH
1.6245216855
1 LANE 兌換 VES
Bs2.0832147
1 LANE 兌換 PKR
Rs10.754788779
1 LANE 兌換 KZT
20.476457379
1 LANE 兌換 THB
฿1.3266991395
1 LANE 兌換 TWD
NT$1.2688320645
1 LANE 兌換 CHF
Fr0.0351060255
1 LANE 兌換 HKD
HK$0.300137229
1 LANE 兌換 MAD
.د.م0.387323622