FARTWORM（FARTWORM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000622 $ 0.00000622 $ 0.00000622 24H最低價 $ 0.00000655 $ 0.00000655 $ 0.00000655 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000622$ 0.00000622 $ 0.00000622 24H最高價 $ 0.00000655$ 0.00000655 $ 0.00000655 歷史最高 $ 0.000188$ 0.000188 $ 0.000188 最低價 $ 0.00000571$ 0.00000571 $ 0.00000571 漲跌幅（1H） +0.15% 漲跌幅（1D） +2.90% 漲跌幅（7D） +4.30% 漲跌幅（7D） +4.30%

FARTWORM（FARTWORM）目前實時價格為 $0.00000644。過去 24 小時內，FARTWORM 的交易價格在 $ 0.00000622 至 $ 0.00000655 之間波動，市場活躍度顯著。FARTWORM 的歷史最高價為 $ 0.000188，歷史最低價為 $ 0.00000571。

從短期表現來看，FARTWORM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.15%，過去 24 小時內變動為 +2.90%，過去 7 天內累計變動為 +4.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FARTWORM（FARTWORM）市場資訊

市值 $ 6.41K$ 6.41K $ 6.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.41K$ 6.41K $ 6.41K 流通量 994.55M 994.55M 994.55M 總供應量 994,549,912.767766 994,549,912.767766 994,549,912.767766

FARTWORM 的目前市值為 $ 6.41K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FARTWORM 的流通量為 994.55M，總供應量是 994549912.767766，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.41K。