Farting Unicorn 圖標

Farting Unicorn 價格 (FU)

USD

Farting Unicorn (FU) 實時價格圖表

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+16.80%(1D)

今天 Farting Unicorn (FU) 的價格

今天 Farting Unicorn (FU) 的實時價格爲 0.00005781 USD。目前其市值爲 $ 51.97K USD。FU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Farting Unicorn 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Farting Unicorn 當天價格變化爲 +16.89%
- 其循環供應量爲 899.60M USD

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Farting Unicorn (FU) 價格表現 USD

今天內，Farting Unicorn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Farting Unicorn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000274631
在過去60天內，Farting Unicorn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000291531
在過去90天內，Farting Unicorn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002850999570070415

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+16.89%
30天$ -0.0000274631-47.50%
60天$ -0.0000291531-50.42%
90天$ -0.002850999570070415-98.01%

Farting Unicorn (FU) 價格分析

Farting Unicorn 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00004823
$ 0.00004823$ 0.00004823

$ 0.00005829
$ 0.00005829$ 0.00005829

$ 0.01017719
$ 0.01017719$ 0.01017719

+0.26%

+16.89%

-20.44%

Farting Unicorn (FU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 51.97K
$ 51.97K$ 51.97K

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899.60M
899.60M 899.60M

什麼是Farting Unicorn (FU)

Farting Unicorn ($FU) is a 100% community-driven cryptocurrency designed to bring fun, innovation, and transparency to the blockchain ecosystem. Evolving from its origins as a lighthearted concept, $FU has become a unique project that combines community collaboration, decentralized governance, and impactful utility. This whitepaper outlines the vision, technical framework, use cases, and roadmap for $FU.

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Farting Unicorn (FU) 資源

白皮書
官網

Farting Unicorn（FU）代幣經濟

了解 Farting Unicorn（FU）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FU 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Farting Unicorn (FU) 的其他問題

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FU 兌換爲當地貨幣

1 FU 兌換 VND
1.52127015
1 FU 兌換 AUD
A$0.0000884493
1 FU 兌換 GBP
0.0000422013
1 FU 兌換 EUR
0.0000497166
1 FU 兌換 USD
$0.00005781
1 FU 兌換 MYR
RM0.0002451144
1 FU 兌換 TRY
0.0022910103
1 FU 兌換 JPY
¥0.0083801376
1 FU 兌換 RUB
0.0045392412
1 FU 兌換 INR
0.0049745505
1 FU 兌換 IDR
Rp0.9477047664
1 FU 兌換 KRW
0.0785458689
1 FU 兌換 PHP
0.0032928576
1 FU 兌換 EGP
￡E.0.0028939686
1 FU 兌換 BRL
R$0.0003173769
1 FU 兌換 CAD
C$0.0000791997
1 FU 兌換 BDT
0.0070649601
1 FU 兌換 NGN
0.0896274678
1 FU 兌換 UAH
0.0024118332
1 FU 兌換 VES
Bs0.00595443
1 FU 兌換 PKR
Rs0.0164602413
1 FU 兌換 KZT
0.0298912386
1 FU 兌換 THB
฿0.0018886527
1 FU 兌換 TWD
NT$0.001705395
1 FU 兌換 AED
د.إ0.0002121627
1 FU 兌換 CHF
Fr0.000046248
1 FU 兌換 HKD
HK$0.0004532304
1 FU 兌換 MAD
.د.م0.0005254929
1 FU 兌換 MXN
$0.0011001243