Farting Bonk（FONK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0000057 $ 0.0000057 $ 0.0000057 24H最低價 $ 0.00000578 $ 0.00000578 $ 0.00000578 24H最高價 24H最低價 $ 0.0000057$ 0.0000057 $ 0.0000057 24H最高價 $ 0.00000578$ 0.00000578 $ 0.00000578 歷史最高 $ 0.000137$ 0.000137 $ 0.000137 最低價 $ 0.00000502$ 0.00000502 $ 0.00000502 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.27% 漲跌幅（7D） -0.00% 漲跌幅（7D） -0.00%

Farting Bonk（FONK）目前實時價格為 $0.00000572。過去 24 小時內，FONK 的交易價格在 $ 0.0000057 至 $ 0.00000578 之間波動，市場活躍度顯著。FONK 的歷史最高價為 $ 0.000137，歷史最低價為 $ 0.00000502。

從短期表現來看，FONK 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.27%，過去 7 天內累計變動為 -0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Farting Bonk（FONK）市場資訊

市值 $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K 流通量 999.33M 999.33M 999.33M 總供應量 999,332,205.868289 999,332,205.868289 999,332,205.868289

Farting Bonk 的目前市值為 $ 5.72K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FONK 的流通量為 999.33M，總供應量是 999332205.868289，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.72K。