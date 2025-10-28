FARTHUB（FARTHUB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0000069 至 $ 0.00000711
24H最低價 $ 0.0000069
24H最高價 $ 0.00000711
歷史最高 $ 0.00007734
最低價 $ 0.00000604
漲跌幅（1H） +0.15%
漲跌幅（1D） +0.91%
漲跌幅（7D） +1.33%

FARTHUB（FARTHUB）目前實時價格為 $0.00000702。過去 24 小時內，FARTHUB 的交易價格在 $ 0.0000069 至 $ 0.00000711 之間波動，市場活躍度顯著。FARTHUB 的歷史最高價為 $ 0.00007734，歷史最低價為 $ 0.00000604。

從短期表現來看，FARTHUB 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.15%，過去 24 小時內變動為 +0.91%，過去 7 天內累計變動為 +1.33%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FARTHUB（FARTHUB）市場資訊

市值 $ 7.01K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 7.01K
流通量 999.13M
總供應量 999,130,676.270845

FARTHUB 的目前市值為 $ 7.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FARTHUB 的流通量為 999.13M，總供應量是 999130676.270845，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.01K。