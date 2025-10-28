FARTFUL（FARTFUL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00014385 24H最高價 $ 0.00015881 歷史最高 $ 0.205794 最低價 $ 0.00000366 漲跌幅（1H） +0.81% 漲跌幅（1D） +8.76% 漲跌幅（7D） +90.95%

FARTFUL（FARTFUL）目前實時價格為 $0.00015889。過去 24 小時內，FARTFUL 的交易價格在 $ 0.00014385 至 $ 0.00015881 之間波動，市場活躍度顯著。FARTFUL 的歷史最高價為 $ 0.205794，歷史最低價為 $ 0.00000366。

從短期表現來看，FARTFUL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.81%，過去 24 小時內變動為 +8.76%，過去 7 天內累計變動為 +90.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FARTFUL（FARTFUL）市場資訊

市值 $ 158.88K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 158.88K 流通量 999.98M 總供應量 999,976,727.71999

FARTFUL 的目前市值為 $ 158.88K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FARTFUL 的流通量為 999.98M，總供應量是 999976727.71999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 158.88K。