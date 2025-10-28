FARTCREDIT（FARTCREDIT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.0000442$ 0.0000442 $ 0.0000442 最低價 $ 0.00000531$ 0.00000531 $ 0.00000531 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +0.02% 漲跌幅（7D） +0.02%

FARTCREDIT（FARTCREDIT）目前實時價格為 $0.00000568。過去 24 小時內，FARTCREDIT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。FARTCREDIT 的歷史最高價為 $ 0.0000442，歷史最低價為 $ 0.00000531。

從短期表現來看，FARTCREDIT 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 +0.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FARTCREDIT（FARTCREDIT）市場資訊

市值 $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K 流通量 998.90M 998.90M 998.90M 總供應量 998,900,979.586372 998,900,979.586372 998,900,979.586372

FARTCREDIT 的目前市值為 $ 5.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FARTCREDIT 的流通量為 998.90M，總供應量是 998900979.586372，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.67K。