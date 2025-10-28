fartcoin killer（BUTTPLUG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00312277$ 0.00312277 $ 0.00312277 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.62% 漲跌幅（1D） +5.02% 漲跌幅（7D） -14.56% 漲跌幅（7D） -14.56%

fartcoin killer（BUTTPLUG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BUTTPLUG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BUTTPLUG 的歷史最高價為 $ 0.00312277，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BUTTPLUG 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.62%，過去 24 小時內變動為 +5.02%，過去 7 天內累計變動為 -14.56%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

fartcoin killer（BUTTPLUG）市場資訊

市值 $ 92.90K$ 92.90K $ 92.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 92.90K$ 92.90K $ 92.90K 流通量 999.43M 999.43M 999.43M 總供應量 999,432,720.9674 999,432,720.9674 999,432,720.9674

fartcoin killer 的目前市值為 $ 92.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BUTTPLUG 的流通量為 999.43M，總供應量是 999432720.9674，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 92.90K。