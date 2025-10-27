FartCoin（FART）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00646957 $ 0.00646957 $ 0.00646957 24H最低價 $ 0.00678999 $ 0.00678999 $ 0.00678999 24H最高價 24H最低價 $ 0.00646957$ 0.00646957 $ 0.00646957 24H最高價 $ 0.00678999$ 0.00678999 $ 0.00678999 歷史最高 $ 0.0192503$ 0.0192503 $ 0.0192503 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.07% 漲跌幅（1D） +1.51% 漲跌幅（7D） +110.64% 漲跌幅（7D） +110.64%

FartCoin（FART）目前實時價格為 $0.00656695。過去 24 小時內，FART 的交易價格在 $ 0.00646957 至 $ 0.00678999 之間波動，市場活躍度顯著。FART 的歷史最高價為 $ 0.0192503，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FART 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.07%，過去 24 小時內變動為 +1.51%，過去 7 天內累計變動為 +110.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FartCoin（FART）市場資訊

市值 $ 455.45K$ 455.45K $ 455.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 455.45K$ 455.45K $ 455.45K 流通量 69.42M 69.42M 69.42M 總供應量 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

FartCoin 的目前市值為 $ 455.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FART 的流通量為 69.42M，總供應量是 69420000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 455.45K。