Fantomsonicinu 圖標

Fantomsonicinu 價格 (FSONIC)

USD

Fantomsonicinu (FSONIC) 實時價格圖表

$0.00320482
$0.00320482$0.00320482
-15.80%(1D)

今天 Fantomsonicinu (FSONIC) 的價格

今天 Fantomsonicinu (FSONIC) 的實時價格爲 0.00318875 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FSONIC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fantomsonicinu 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.46K USD
- Fantomsonicinu 當天價格變化爲 -14.97%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 FSONIC兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 FSONIC 價格信息的首選平臺。

Fantomsonicinu (FSONIC) 價格表現 USD

今天內，Fantomsonicinu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000561739378309981
在過去30天內，Fantomsonicinu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Fantomsonicinu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Fantomsonicinu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000561739378309981-14.97%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Fantomsonicinu (FSONIC) 價格分析

Fantomsonicinu 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00313205
$ 0.00313205$ 0.00313205

$ 0.00380816
$ 0.00380816$ 0.00380816

$ 0.00470512
$ 0.00470512$ 0.00470512

+0.68%

-14.97%

-10.88%

Fantomsonicinu (FSONIC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

0.00
0.00 0.00

什麼是Fantomsonicinu (FSONIC)

FSONIC is a MEME coin based projects that is designed to empower Fantom ecosystem by boosting NFT , Gamefi and Defi sector .

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Fantomsonicinu (FSONIC) 資源

官網

大家還在問：關於 Fantomsonicinu (FSONIC) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FSONIC 兌換爲當地貨幣

1 FSONIC 兌換 AUD
A$0.0051338875
1 FSONIC 兌換 GBP
0.002614775
1 FSONIC 兌換 EUR
0.0030930875
1 FSONIC 兌換 USD
$0.00318875
1 FSONIC 兌換 MYR
RM0.014349375
1 FSONIC 兌換 TRY
0.1129774125
1 FSONIC 兌換 JPY
¥0.4983059625
1 FSONIC 兌換 RUB
0.3268149875
1 FSONIC 兌換 INR
0.276081975
1 FSONIC 兌換 IDR
Rp52.2745818
1 FSONIC 兌換 PHP
0.1867013125
1 FSONIC 兌換 EGP
￡E.0.160713
1 FSONIC 兌換 BRL
R$0.019451375
1 FSONIC 兌換 CAD
C$0.0045918
1 FSONIC 兌換 BDT
0.387433125
1 FSONIC 兌換 NGN
4.9668926625
1 FSONIC 兌換 UAH
0.1342782625
1 FSONIC 兌換 VES
Bs0.1721925
1 FSONIC 兌換 PKR
Rs0.888959725
1 FSONIC 兌換 KZT
1.692524725
1 FSONIC 兌換 THB
฿0.1096611125
1 FSONIC 兌換 TWD
NT$0.1048779875
1 FSONIC 兌換 CHF
Fr0.0029017625
1 FSONIC 兌換 HKD
HK$0.024808475
1 FSONIC 兌換 MAD
.د.م0.03201505