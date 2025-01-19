Fantom Money Market 圖標

Fantom Money Market 價格 (FBUX)

USD

Fantom Money Market (FBUX) 實時價格圖表

$0.01054545
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-5.30%(1D)

今天 Fantom Money Market (FBUX) 的價格

今天 Fantom Money Market (FBUX) 的實時價格爲 0.01054545 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FBUX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fantom Money Market 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 27.22 USD
- Fantom Money Market 當天價格變化爲 -5.31%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Fantom Money Market (FBUX) 價格表現 USD

今天內，Fantom Money Market 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00059194926992269
在過去30天內，Fantom Money Market 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002632291
在過去60天內，Fantom Money Market 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0036617999
在過去90天內，Fantom Money Market 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00059194926992269-5.31%
30天$ -0.0002632291-2.49%
60天$ +0.0036617999+34.72%
90天$ 0--

Fantom Money Market (FBUX) 價格分析

Fantom Money Market 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01045473
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$ 0.01133109
$ 0.01133109$ 0.01133109

$ 0.350118
$ 0.350118$ 0.350118

+0.87%

-5.31%

+28.10%

Fantom Money Market (FBUX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 27.22
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什麼是Fantom Money Market (FBUX)

Fantom Money Market is an EVM compatible lending/borrowing protocol launched on Fantom Opera. Fantom Money Market (henceforth shortened to fMoney) provides peer-to-peer lending solutions that are fully decentralized, transparent and non-custodial

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Fantom Money Market (FBUX) 資源

官網

大家還在問：關於 Fantom Money Market (FBUX) 的其他問題

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FBUX 兌換爲當地貨幣

1 FBUX 兌換 AUD
A$0.0169781745
1 FBUX 兌換 GBP
0.008647269
1 FBUX 兌換 EUR
0.0102290865
1 FBUX 兌換 USD
$0.01054545
1 FBUX 兌換 MYR
RM0.047454525
1 FBUX 兌換 TRY
0.3736252935
1 FBUX 兌換 JPY
¥1.6479374715
1 FBUX 兌換 RUB
1.0808031705
1 FBUX 兌換 INR
0.913025061
1 FBUX 兌換 IDR
Rp172.876201848
1 FBUX 兌換 PHP
0.6174360975
1 FBUX 兌換 EGP
￡E.0.53149068
1 FBUX 兌換 BRL
R$0.064327245
1 FBUX 兌換 CAD
C$0.015185448
1 FBUX 兌換 BDT
1.281272175
1 FBUX 兌換 NGN
16.4259092835
1 FBUX 兌換 UAH
0.4440688995
1 FBUX 兌換 VES
Bs0.5694543
1 FBUX 兌換 PKR
Rs2.939860551
1 FBUX 兌換 KZT
5.597313951
1 FBUX 兌換 THB
฿0.3626580255
1 FBUX 兌換 TWD
NT$0.3468398505
1 FBUX 兌換 CHF
Fr0.0095963595
1 FBUX 兌換 HKD
HK$0.082043601
1 FBUX 兌換 MAD
.د.م0.105876318