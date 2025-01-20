Famous Fox Federation 圖標

Famous Fox Federation 價格 (FOXY)

USD

Famous Fox Federation (FOXY) 實時價格圖表

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-16.30%(1D)

今天 Famous Fox Federation (FOXY) 的價格

今天 Famous Fox Federation (FOXY) 的實時價格爲 0.00334607 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FOXY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Famous Fox Federation 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.86K USD
- Famous Fox Federation 當天價格變化爲 -16.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Famous Fox Federation (FOXY) 價格表現 USD

今天內，Famous Fox Federation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000651923985612575
在過去30天內，Famous Fox Federation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003763411
在過去60天內，Famous Fox Federation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001288635
在過去90天內，Famous Fox Federation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001341905938310651

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000651923985612575-16.30%
30天$ +0.0003763411+11.25%
60天$ -0.0001288635-3.85%
90天$ -0.001341905938310651-28.62%

Famous Fox Federation (FOXY) 價格分析

Famous Fox Federation 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00339108
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$ 0.01497274
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-2.48%

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-15.20%

Famous Fox Federation (FOXY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 9.86K
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什麼是Famous Fox Federation (FOXY)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Famous Fox Federation (FOXY) 資源

官網

大家還在問：關於 Famous Fox Federation (FOXY) 的其他問題

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FOXY 兌換爲當地貨幣

1 FOXY 兌換 AUD
A$0.0053871727
1 FOXY 兌換 GBP
0.0027437774
1 FOXY 兌換 EUR
0.0032456879
1 FOXY 兌換 USD
$0.00334607
1 FOXY 兌換 MYR
RM0.015057315
1 FOXY 兌換 TRY
0.1189527885
1 FOXY 兌換 JPY
¥0.5228234375
1 FOXY 兌換 RUB
0.3428383322
1 FOXY 兌換 INR
0.2897027406
1 FOXY 兌換 IDR
Rp54.8535977808
1 FOXY 兌換 PHP
0.1959123985
1 FOXY 兌換 EGP
￡E.0.1680396354
1 FOXY 兌換 BRL
R$0.020411027
1 FOXY 兌換 CAD
C$0.0048183408
1 FOXY 兌換 BDT
0.406547505
1 FOXY 兌換 NGN
5.2119390141
1 FOXY 兌換 UAH
0.1409030077
1 FOXY 兌換 VES
Bs0.18068778
1 FOXY 兌換 PKR
Rs0.9328173946
1 FOXY 兌換 KZT
1.7760270346
1 FOXY 兌換 THB
฿0.1154728757
1 FOXY 兌換 TWD
NT$0.1100522423
1 FOXY 兌換 CHF
Fr0.0030449237
1 FOXY 兌換 HKD
HK$0.0260324246
1 FOXY 兌換 MAD
.د.م0.0335945428