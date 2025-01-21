Family 圖標

Family 價格 (FAM)

USD

Family (FAM) 實時價格圖表

$0.00016221
$0.00016221$0.00016221
-7.30%(1D)

今天 Family (FAM) 的價格

今天 Family (FAM) 的實時價格爲 0.0001614 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FAM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Family 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.72K USD
- Family 當天價格變化爲 -7.36%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Family (FAM) 價格表現 USD

今天內，Family 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Family 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000429965
在過去60天內，Family 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000686332
在過去90天內，Family 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00029751984223995157

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-7.36%
30天$ +0.0000429965+26.64%
60天$ -0.0000686332-42.52%
90天$ -0.00029751984223995157-64.83%

Family (FAM) 價格分析

Family 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00015549
$ 0.00015549$ 0.00015549

$ 0.00018343
$ 0.00018343$ 0.00018343

$ 0.01199678
$ 0.01199678$ 0.01199678

+0.83%

-7.36%

-17.66%

Family (FAM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.72K
$ 6.72K$ 6.72K

0.00
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什麼是Family (FAM)

Family - Community Driven Token

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Family (FAM) 資源

官網

大家還在問：關於 Family (FAM) 的其他問題

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FAM 兌換爲當地貨幣

1 FAM 兌換 AUD
A$0.00025824
1 FAM 兌換 GBP
0.000130734
1 FAM 兌換 EUR
0.000154944
1 FAM 兌換 USD
$0.0001614
1 FAM 兌換 MYR
RM0.000721458
1 FAM 兌換 TRY
0.005749068
1 FAM 兌換 JPY
¥0.025155804
1 FAM 兌換 RUB
0.01614
1 FAM 兌換 INR
0.013967556
1 FAM 兌換 IDR
Rp2.645901216
1 FAM 兌換 PHP
0.009432216
1 FAM 兌換 EGP
￡E.0.008111964
1 FAM 兌換 BRL
R$0.000973242
1 FAM 兌換 CAD
C$0.000232416
1 FAM 兌換 BDT
0.019679502
1 FAM 兌換 NGN
0.250620306
1 FAM 兌換 UAH
0.006815922
1 FAM 兌換 VES
Bs0.0087156
1 FAM 兌換 PKR
Rs0.045008004
1 FAM 兌換 KZT
0.0856227
1 FAM 兌換 THB
฿0.005500512
1 FAM 兌換 TWD
NT$0.005284236
1 FAM 兌換 CHF
Fr0.00014526
1 FAM 兌換 HKD
HK$0.001255692
1 FAM 兌換 MAD
.د.م0.001617228