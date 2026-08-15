FalkorDB 今日價格

FalkorDB (FLKR) 今日實時價格為 $ 0.054299，過去 24 小時內變化了 0.89%。目前 FLKR 兌 USD 的匯率為 $ 0.054299 每 FLKR。

FalkorDB 目前市值在 $ 27,149 排名第 #-，流通供應量為 499.99K FLKR。過去 24 小時內，FLKR 的交易價格在 $ 0.053815（低點）和 $ 0.054393（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 7.24，而歷史最低價為 $ 0.053091。

短期表現方面，FLKR 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -27.70%。過去一天，總交易量達到 $ 142.20。

FalkorDB（FLKR）市場資訊

市值 $ 27.15K$ 27.15K $ 27.15K 成交量（24H） $ 142.20$ 142.20 $ 142.20 完全稀釋市值 $ 27.15K$ 27.15K $ 27.15K 流通量 499.99K 499.99K 499.99K 總供應量 499,987.413722 499,987.413722 499,987.413722

FalkorDB 的目前市值為 $ 27.15K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 142.20。FLKR 的流通量為 499.99K，總供應量是 499987.413722，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.15K。