Fake World Assets 今日價格

Fake World Assets (FWA) 今日實時價格為 $ 0.0225436，過去 24 小時內變化了 19.01%。目前 FWA 兌 USD 的匯率為 $ 0.0225436 每 FWA。

Fake World Assets 目前市值在 $ 22,218,867 排名第 #-，流通供應量為 960.68M FWA。過去 24 小時內，FWA 的交易價格在 $ 0.01684217（低點）和 $ 0.03270134（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04003813，而歷史最低價為 $ 0.00397871。

短期表現方面，FWA 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 +113.81%。過去一天，總交易量達到 $ 2.68M。

Fake World Assets（FWA）市場資訊

市值 $ 22.22M$ 22.22M $ 22.22M 成交量（24H） $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M 完全稀釋市值 $ 22.54M$ 22.54M $ 22.54M 流通量 960.68M 960.68M 960.68M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fake World Assets 的目前市值為 $ 22.22M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.68M。FWA 的流通量為 960.68M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.54M。