faithcoin（FAITHCOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.14% 漲跌幅（7D） +12.61% 漲跌幅（7D） +12.61%

faithcoin（FAITHCOIN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，FAITHCOIN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。FAITHCOIN 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FAITHCOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.14%，過去 7 天內累計變動為 +12.61%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

faithcoin（FAITHCOIN）市場資訊

市值 $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K 流通量 945.89M 945.89M 945.89M 總供應量 945,894,582.298093 945,894,582.298093 945,894,582.298093

faithcoin 的目前市值為 $ 7.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FAITHCOIN 的流通量為 945.89M，總供應量是 945894582.298093，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.14K。