Faith 今日價格

Faith (FBB4) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.84%。目前 FBB4 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FBB4。

Faith 目前市值在 $ 127,203 排名第 #-，流通供應量為 1.00B FBB4。過去 24 小時內，FBB4 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00925056，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FBB4 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -2.45%。過去一天，總交易量達到 $ 1.71。

Faith（FBB4）市場資訊

市值 $ 127.20K$ 127.20K $ 127.20K 成交量（24H） $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 完全稀釋市值 $ 127.20K$ 127.20K $ 127.20K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Faith 的目前市值為 $ 127.20K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.71。FBB4 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 127.20K。