FairSpin 圖標

FairSpin 價格 (TFS)

USD

FairSpin (TFS) 實時價格圖表

$0.00510961
$0.00510961$0.00510961
-0.10%(1D)

今天 FairSpin (TFS) 的價格

今天 FairSpin (TFS) 的實時價格爲 0.00510864 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TFS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FairSpin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.49 USD
- FairSpin 當天價格變化爲 -0.17%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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FairSpin (TFS) 價格表現 USD

今天內，FairSpin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，FairSpin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000978611
在過去60天內，FairSpin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002576276
在過去90天內，FairSpin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000278974014299965

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.17%
30天$ +0.0000978611+1.92%
60天$ +0.0002576276+5.04%
90天$ +0.000278974014299965+5.78%

FairSpin (TFS) 價格分析

FairSpin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00508491
$ 0.00508491$ 0.00508491

$ 0.0051483
$ 0.0051483$ 0.0051483

$ 0.02456656
$ 0.02456656$ 0.02456656

-0.43%

-0.17%

+0.76%

FairSpin (TFS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 10.49
$ 10.49$ 10.49

0.00
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什麼是FairSpin (TFS)

TFS is the play-to-earn token used in the blockchain iGaming platform fairspin.io. TFS token offers one of the highest Staking APR on the cryptocurrency market. Platform shared 3.5% of his Revenue for stakers.

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FairSpin (TFS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 FairSpin (TFS) 的其他問題

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TFS 兌換爲當地貨幣

1 TFS 兌換 AUD
A$0.008173824
1 TFS 兌換 GBP
0.0041379984
1 TFS 兌換 EUR
0.0049042944
1 TFS 兌換 USD
$0.00510864
1 TFS 兌換 MYR
RM0.0228356208
1 TFS 兌換 TRY
0.1819697568
1 TFS 兌換 JPY
¥0.7962326304
1 TFS 兌換 RUB
0.510864
1 TFS 兌換 INR
0.4421017056
1 TFS 兌換 IDR
Rp83.7481833216
1 TFS 兌換 PHP
0.2985489216
1 TFS 兌換 EGP
￡E.0.2567602464
1 TFS 兌換 BRL
R$0.0308050992
1 TFS 兌換 CAD
C$0.0073564416
1 TFS 兌換 BDT
0.6228964752
1 TFS 兌換 NGN
7.9326451056
1 TFS 兌換 UAH
0.2157378672
1 TFS 兌換 VES
Bs0.27586656
1 TFS 兌換 PKR
Rs1.4245953504
1 TFS 兌換 KZT
2.71013352
1 TFS 兌換 THB
฿0.1741024512
1 TFS 兌換 TWD
NT$0.1672568736
1 TFS 兌換 CHF
Fr0.004597776
1 TFS 兌換 HKD
HK$0.0397452192
1 TFS 兌換 MAD
.د.م0.0511885728